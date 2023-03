https://cz.sputniknews.com/20230315/ve-svycarsku-se-rozhodli-ukrajince-pripravit-o-prostredky-k-zivobyti-19282211.html

Ve Švýcarsku se rozhodli Ukrajince připravit o prostředky k živobytí

Stovky ukrajinských uprchlíků ve Švýcarsku budou muset prodat svoje auta, v opačném případě mohou zůstat bez sociálních příspěvků od státu, píší noviny 20... 15.03.2023, Sputnik Česká republika

Jak podotýká Švýcarská konference pro sociální podporu, auta příjemců příspěvků včetně Ukrajinců mají být prodána, přesahuje-li jejich cena výši podpory, která v závislosti na kantonu může činit několik tisíc franků. Získaných prostředků mají uprchlíci použít na zabezpečení vlastních potřeb.Například, v kantonu Lucern dávají úřady nařízení k prodeji dopravního prostředku, přesahuje-li jeho cena výši příspěvku. Na prodej auta se dává jeden měsíc, a poté se sociální podpora zastavuje v závislosti na výši sociální dávky.Jak oznámila novinám Ukrajinka jménem Jekatěrina, bude-li donucována k prodeji svého crossoveru Fiat, vrátí se na Ukrajinu. „Pro lidi, kteří jsou na auto zvyklí, je to alespoň nějaká radost a způsob přežití,“ postěžovala si. Podle jejích slov většina Ukrajinců nesouhlasí s podobnými pravidly a vrátí se do vlasti, nebo ze Švýcarska odjedou do jiné země.

