Hersh: USA mohou zasáhnout do konfliktu na Ukrajině v případě neúspěchu OSU

Ozbrojené síly USA mohou přímo zasáhnout do ukrajinské krize v případě neúspěchu OS Ukrajiny, prohlásil americký novinář, který vyšetřoval diverzi na... 16.03.2023, Sputnik Česká republika

Jak podotkl Hersh, situace na Ukrajině se může pro USA obrátit podle scénáře vietnamské kampaně, protože nehledě na dodávky zbraní vojska kyjevského režimu to mohou nezvládnout.„Říkají mi, že hra bude následující: „to je přece NATO, podporujeme NATO v útočných akcích proti Rusům“, to ale svět neoklame a neoklame to ani nás, doufám… To my bojujeme s Rusy. Proč to ale děláme?“ klade si otázku novinář.Hersh připomenul také o zkušenostech z bojů u Stalingradu, kdy sovětské armáda dokázala změnit průběh bitvy.„No dobrá, copak chceme se opravdu poprat s těmito chlapy? To si nemyslím,“ poznamenal.V minulém týdnu autor vyšetřování podílu USA na explozích na Nord Stream prohlásil, že administrativu prezidenta USA Joea Bidena žene v zahraniční politice nenávist k jeho kolegovi Vladimiru Putinovi a ke komunismu.

