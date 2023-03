https://cz.sputniknews.com/20230316/hlava-krymu-promluvil-o-tom-co-prispelo-k-uspesnemu-znovusjednoceni-regionu-s-rf-19284421.html

Hlava Krymu promluvil o tom, co přispělo k úspěšnému znovusjednocení regionu s RF

Hlava Krymu promluvil o tom, co přispělo k úspěšnému znovusjednocení regionu s RF

Zárukou úspěšného znovusjednocení Krymu s Ruskem před devíti lety bylo, že tento proces podpořil osobně prezident RF Vladimir Putin, prohlásil hlava republiky... 16.03.2023, Sputnik Česká republika

16. března 1014 se na Krymu a v Sevastopolu konalo všelidové referendum.„Zárukou úspěšné realizace všech akcí bylo, že samotný lídr osobně řídil celý tento proces, měl všechno osobně pod kontrolou, měli jsme přímé spojení s ním, proto jsme dokázali velmi rychle přijímat rozhodnutí bez různých byrokratických procedur,” řekl Aksjonov v pořadu televize Krym 24.Aksjonov zdůraznil, že byl vykonán velký kus práce celého týmu a dodal, že se občané Krymu usilovali o návrat do Ruska dlouho před rokem 2014.„Vyslovuji vděčnost všem obyvatelům Krymu bez výjimky. Pouze jejich postoj sehrál klíčovou úlohu. Viděli jsme jejich oči, chápali jsme, že jinak to nebude. Bylo to společné přání. Děkujeme obyvatelům Krymu, že jsme dnes v sestavě Ruska, děkujeme všem občanům Ruska, všem našim spoluobčanům za podporu, ale také lídrovi za to, že sám tento proces řídil. Bez něj by se nic nekonalo. Kdyby samotný prezident nedržel ruku na tepu, rozhodnutí by nebylo přijato,” zdůraznil Aksjonov.Podle jeho slov se referendum konalo čestně a spravedlivě.Krym se stal ruským regionem po referendu v březnu 2014, v kterém se 96,77% voličů Republiky Krym a 95,6 voličů Sevastoplu vyslovilo pro vstup do Ruské federace.

