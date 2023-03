MAAE zjišťuje okolnosti ztráty uranu v Libyi

https://cz.sputniknews.com/20230316/maae-zjistuje-okolnosti-ztraty-uranu-v-libyi-19285210.html

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) zjišťuje okolnosti ztráty 2,5 tuny uranu skladovaného v Libyi a místo, kde se nachází, informují zástupci... 16.03.2023, Sputnik Česká republika

Bylo upřesněno, že inspektoři MAAE zjistili v rámci kontroly 14. března, že se deset beden obsahujících přibližně 2,5 tuny přírodního uranu v podobě koncentrátu uranové rudy nenašly, jak bylo zjištěno předtím, na žádném objektu v Libyi. Generální ředitel MAAE Rafael Grossi informoval o tom ve středu členské státy agentury.„Další aktivity Agentury budou zaměřeny na zjištění okolností vývozu jaderné látky a místa, kde se dnes nachází,” praví se v zprávě MAAE.Na konci února Sputnik psal o tom, že inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) objevili v Íránu uran obohacený na 84%. Uvedla to agentura Bloomberg s odkazem na dva vysoké diplomaty.Je to nejvyšší úroveň čistoty objevený inspektory v Íránu. Je o pouhých 6% nižší než potřebný k výrobě jaderných zbraní. Teherán předtím sdělil MAAE, že jeho odstředivky jsou s to obohacovat uran na 60%.„Inspektoři mají zjistit, jestli Írán vyráběl tuto látku záměrně, nebo její koncentrace byla nezáměrným nahromaděním v síti potrubí spojujícího stovky rychle se otáčejících odstředivek používaných k frakcionaci izotopů,” opraví se v článku.Íránská Organizace pro atomovou energii popřela záměrné obohacování uranu.MAAE učinila předtím 1. února prohlášení, že odhalila porušení v jaderném objektu Fordo. Inspekce agentury objevila neregistrované změny v spojení mezi dvěma kaskádami odstředivek IR-6, jež obohacují uran na 60%.

