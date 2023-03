https://cz.sputniknews.com/20230316/macron-pohrozil-rozpustenim-narodniho-shromazdeni-19283603.html

Macron pohrozil rozpuštěním Národního shromáždění

Francouzský prezident Emmanuel Macron pohrozil rozpuštěním Národního shromáždění (dolní parlamentní komory) v případě neúspěšného hlasování o důchodové... 16.03.2023, Sputnik Česká republika

Ve čtvrtek se má v Národním shromáždění konat definitivní hlasování o návrhu důchodové reformy, který vyvolal vlnu protestů po celé zemi. Důchodový věk má být zvýšen na 64 let, s čímž nesouhlasí většina Francouzů.„BFMTV se z vládních zdrojů dozvěděla, že Emmanuel Macron, který se ve středu večer sešel v Elysejském paláci s (pozn.premiérkou) Elizabeth Bourne a ministry, jež mají vztah k důchodové reformě, prohlásil na této schůzce o hrozbě rozpuštění shromáždění v případě neúspěšného hlasování v zasedací síni,” praví se v televizní zprávě. V Elysejském paláci televizi sdělili, že konzultace s cílem mobilizace kolem hlasování za reformu pokračují.Francouzská média mají za to, že tento týden bude pro vládu rozhodující. Francouzská premiérka poznamenala, že by nechtěla použít článek ústavy č. 49.3, který dovoluje přijetí dokumentu bez schválení parlamentem, poněvadž to předtím udělala loni na podzim již desetkrát kvůli schválení novel zákona o rozpočtu na rok 2023. Praví se, že daný krok bude vnímán jako slabost vlády, která nedokázala přesvědčit poslance o nutnosti podpory novely reformy a získat na její podporu potřebnou většinu hlasů.

