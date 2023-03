https://cz.sputniknews.com/20230316/usa-ocekavaji-ofenzivu-kyjeva-do-kvetna-pise-politico-19283944.html

USA očekávají ofenzívu Kyjeva do května, píše Politico

„Američtí úředníci se soustředili na přípravu Ukrajiny na velkou jarní ofenzívu, která, podle jejich mínění, má být zahájena v květnu,” píše list. 16.03.2023, Sputnik Česká republika

Nejmenovaný americký úředník sdělil, že balíčky americké pomoci, jež přišly „před čtyřmi nebo pěti měsíci obsahují to, co potřebuje Ukrajina k protiútoku.”Dále Politico píše s odkazem na americké úřední osoby, že Kyjev zatím neschválil strategii, ale v podstatě má dvě varianty, buď postupovat na jih přes Cherson, anebo na východ ze svých severních pozic a pak na jih, přičemž odříznout ruský pozemní most.Američtí úředníci se domnívají, že první varianta není realistická, poněvadž, podle jejich slov, Rusko posílilo obranu na východním břehu Dněpru, a že Kyjev nemá živou sílu na úspěšnou výsadkovou operaci proti podobným silám. Druhou variantu vývoje událostí považují američtí úředníci za pravděpodobnější.Důstojník ukrajinské armády Valerij Prozapas předtím prohlásil, že kvůli nedostatku sil a prostředků si Kyjev nemůže dne dovolit vážné útočné akce na Donbasu, podle jeho mínění se situace dostala do slepé uličky.

