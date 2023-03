https://cz.sputniknews.com/20230316/v-polsku-bylo-9-cizincu-obvineno-ze-spoluprace-s-ruskem-19285043.html

V Polsku bylo 9 cizinců obviněno ze spolupráce s Ruskem

V Polsku bylo 9 cizinců obviněno ze spolupráce s Ruskem

Ve Varšavě prohlásili, že bylo zadrženo 9 cizinců obviněných z údajné spolupráce s ruskou rozvědkou a přípravy diverzí. 16.03.2023, Sputnik Česká republika

„V posledních dnech zadržela Agentura vnitřní bezpečnosti devět lidí podezřelých ze spolupráce s ruskými tajnými službami. Podezřelí prováděli výzvědnou činnost proti Polsku a chystali záškodnické činy na rozkaz ruské rozvědky,” řekl novinářům ministr vnitra a administrativy republiky, ministr-koordinátor tajných služeb Mariusz Kamiński.„Zadržené osoby jsou cizinci zpoza východní hranice. Šest z nich bylo dočasně zatčeno,” dodal ministr.V lednu novinářka z listu Rzeczpospolita Izabela Kacprzak napsala, že Kvůli konfliktu na Ukrajině bylo Polsko nucené zvýšit plat špionů.„Konflikt na Ukrajině odhalil nedostatečné financování polské rozvědky a kontrarozvědky, týká se to jak zdrojů, tak kádrů,” napsala autorka článku.Má za to, že Polsko chce tím zastavit vlnu odchodů rozvědčíků z práce.„Situace je zvláštní, kvůli konfliktu na Ukrajině mají příslušníci tajných služeb stále víc práce. Jejich úloha je dnes velmi závažná,” dodal poslanec polského sněmu Adam Szłapka.Po zahájení konfliktu na Ukrajině zvýšily se potřeby rozvědky, zatímco rozpočet na rok 2022 se snížil o téměř 20%, píše Kacprzaková.„Většina žen ani neví, čím se zabývá jejich manžel, nevědí o tom ani přátelé příslušníků rozvědky. Je to těžké. Proto by nepochybně potřebovali vyšší plat,” postěžoval si Tomasz Broniś, bývalý příslušník polské rozvědky.📷

