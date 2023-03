https://cz.sputniknews.com/20230317/banky-v-usa-venovaly-30-miliard-usd-na-zachranu-first-republic-bank-19296943.html

Banky v USA věnovaly 30 miliard USD na záchranu First Republic Bank

Banky v USA věnovaly 30 miliard USD na záchranu First Republic Bank

Americká banka First Republic dostala 30 miliard dolarů v podobě depozit od 11 velkých amerických bank v rámci operace pro její záchranu. Oznámila to CNBC s... 17.03.2023, Sputnik Česká republika

Peníze na nepojištěné depozitum vyčlenily Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Cargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley a řada dalších úvěrových organizací. Část jich poslaly na dočasnou pomoc First Republic Bank po 5 miliardách USD, další část – po 1 miliardě USD.Velké banky takto potvrdily své odhodlání pomáhat malým a středním úvěrovým organizacím a vyjádřily jim svou důvěru, uvádí se v prohlášení. Také se upřesňuje, že převedené peníze budou muset zůstat ve First Republic Bank po dobu 120 dnů.Poté, co banka obdržela depozita, se její akcie nejdříve zdražily, ale pak znovu poklesly o 20 %. Vyvolalo to pochyby u mnoha amerických investorů, kteří podotýkají, že se riziko defaultu může rozšířit rovněž na velké banky.Banka First Republic potřebovala pomoc poté, co se objevily v tomto týdnu zprávy o tom, že vedení banky zkoumá možnost jejího prodeje vedle jiných strategických variant. Poté ratingové agentury S&S Global Ratings a Fitch Ratings snížily ratingy First Republic Bank na úroveň spekulativní kategorie.Dříve 11. března byl v USA oznámen bankrot banky Silicon Valley. Přišla na mizinu necelých 48 hodin. Poté, co banka provedla neúspěšnou operaci s cennými papíry, začali vkladatelé rychle vybírat peníze ze svých kont. Po prodeji britské odbočky banky Silicon Valley začaly akcie amerických bank ztrácet své pozice v dražbách. Například, o více než 44 % zlevnily cenné papíry Western Alliance, a o téměř 59 % – First Rebublic Bank. Cena akcií bank PacWest, Zions a UMB Financial se snižovala o 20,7 až 27,5 %.Den poté portál Axios oznámil, že administrativě prezidenta USA Joea Bidena hrozí v brzké době krize bankovního systému. Ve zprávě se podotýká, že nezorganizuje-li americká vláda transakci pro záchranu vkladatelů banky Silicon Valley před tím, než se otevřou 13. března její oddělení, narazí vláda na katastrofální krizi.V té době se objevila také informace o tom, že americké úřady neuvažují o možnosti vykoupení zbankrotované SVB. Podle slov ministryně financí Janet Yellenové se nynější situace liší od finanční krize v roce 2008, kdy zachraňovala vláda mnohé banky, aby ubránila ekonomiku země.Biden se ze své strany pokusil přesvědčit americké občany o tom, že si mohou být jisti bezpečností bankovního systému USA. Slíbil, že dotáže „kongres a regulátory bankovního sektoru ohledně zpřísnění pravidel pro banky a snížení hrozby, že k podobnému krachu banky dojde znovu“, a také ochrany pracovních míst a drobného byznysu v zemi. Podle slov amerického prezidenta situace kolem zbankrotovaných bank nijak neovlivní daňové poplatníky.

