Danko k darování stíhaček Kyjevu: Heger hazarduje se Slovenskou republikou

Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko okomentoval rozhodnutí o darování stíhaček MiG-29 Ukrajině. 17.03.2023

„Předseda vlády Heger ukázal, že je jen obyčejným zbrojařským lobbistou, který chce vyvézt zastaralou sovětskou techniku na Ukrajinu s jediným cílem, aby Slovensko nakupovalo nové zbraňové systémy z Německa a Spojených států. Nic jiného než zbrojařský lobbing za konáním Hegera nemůžeme hledat. Lidé jeho okolí dlouhá léta žijí ze zbrojařských sponzorství. Vyzýváme předsedu vlády Hegera, aby to bezodkladně zastavil a neriskoval bezpečnost Slovenské republiky.Chceme mít dobré vztahy s Ruskou federací, chceme mít dobré vztahy s každým, ať už se nachází jeho stát na západě nebo na východě. Heger ukázal, že plní jen pokyny mocností a že mu nezáleží na bezpečnosti Slováků a Slovenska. Dodávat zbraně na území, kde probíhá konflikt, je vysoce nezodpovědné.Věřím, že po parlamentních volbách 30. září, kde si lidé zvolí novou vládu, budeme moci tyto chyby naší vlády ve vztahu k Ruské federaci a Ukrajině napravit. Přejeme si dialog mezi Ukrajinou a Ruskou federací a je vrcholně nezodpovědné zasahovat do vztahů, které jsou narušeny, nevyjasněním otázek z období rozdělení Sovětského svazu. Ukrajina a Rusko si musí své vztahy vyřešit sami. Ukrajina a Rusko to mají ve svých rukou. Heger jedná více než nezodpovědně a hazarduje se Slovenskou republikou,“ prohlásil Danko.

