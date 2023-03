https://cz.sputniknews.com/20230317/francouzsky-politik-obvinil-oficialni-pariz-ze-lzi-19294561.html

Francouzský politik obvinil oficiální Paříž ze lži

Francouzský politik obvinil oficiální Paříž ze lži

Francouzské úřady dávají Kyjevu miliardy, a pak lžou, že peníze nemají, řekl v interview pro Sputnik předák francouzské strany Les Patriotes (LP) Florian... 17.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-17T19:59+0100

2023-03-17T19:59+0100

2023-03-17T19:59+0100

svět

francie

paříž

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0d/14824192_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3336d68470558645c95a070d30868e62.jpg

„Za rok už utratila Francie asi 8,5 miliardy eur na Ukrajinu – a to jak penězi, tak i zbraněmi. To je velmi velká částka pro jeden rok. A ani jsme neuviděli, kvůli čemu to bylo… A francouzské úřady potom říkají, že nemají peníze na důchody, nemají peníze na zdravotnictví, nemají peníze na nemocnice, atd.,“ řekl Philippot v rozhovoru pro Sputnik.Podle jeho slov francouzský lid to prostě nechápe. Kromě toho, jak podotkl francouzský politik, peníze, které Paříž posílá, se často rozkrádají na Ukrajině, „která je, jak je známo, velmi korumpovanou zemí“.Francie naráží v současné době na řadu sociálních problémů, je mezi nimi i sporná důchodová reforma, která vyvolala vlnu protestů a stávek v mnoha sektorech ekonomiky, a také krize v systému zdravotnictví, vysoká inflace a růst cen potravin a energie.

francie

paříž

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

francie, paříž