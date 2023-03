https://cz.sputniknews.com/20230317/priznak-katastrofy-v-usa-priznali-zdrcujici-porazku-19284921.html

„Příznak katastrofy:” V USA přiznali zdrcující porážku

Obnovení diplomatického styku mezi Saúdskou Arábií a Íránem bylo zdrcující porážkou pro USA, která ohrozila jejich vliv na Blízkém Východě a celém světě, píše... 17.03.2023, Sputnik Česká republika

„Šokující zpráva o tom, že se Číně v rámci dohody dosažené v Pekingu podařilo přesvědčit dva zaryté nepřátele, šíitský Írán a sunnitskou Saúdskou Arábii, aby obnovily diplomatický styk, byla pro Ameriku ohromující porážkou, jež ohrožuje základy našeho diplomatického vlivu na Blízkém Východě a celém světě,” varuje autor. Pokud Saúdská Arábie již není spolehlivým partnerem Washingtonu v otázce „zdržování” Íránu a navázání vztahů s Izraelem, je to krach všech nadějí USA na rovnováhu sil na Blízkém Východě, konstatuje Lifson.Podle jeho názoru je triumf Číny na Blízkém Východě, kde vytlačila USA z pozic nejdůležitějšího hráče, jedním z hlavních příznaků katastrofy, kterou způsobila svými akcemi administrativa prezidenta Joea Bidena.„Jsou to velmi špatné zprávy pro nás, pro naše evropské, japonské, korejské a tchajwanské spojence, kteří jsou závislí na dodávkách blízkovýchodní ropy, a také pro Izrael,” píše na závěr Lifson.Předtím byla zveřejněna zpráva, že Írán a Saúdská Arábie podepsaly dohodu o obnovení diplomatického styku, a že do dvou měsíců mají být otevřena velvyslanectví.

