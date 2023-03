https://cz.sputniknews.com/20230317/ruske-velvyslanectvi-prohlasilo-ze-predani-stihacek-slovenskem-na-ukrajinu-je-nezakonne-19297758.html

Ruské velvyslanectví prohlásilo, že předání stíhaček Slovenskem na Ukrajinu je nezákonné

Ruské velvyslanectví prohlásilo, že předání stíhaček Slovenskem na Ukrajinu je nezákonné

Předání vojenské techniky sovětské a ruské výroby Slovenskem na Ukrajinu je z právního hlediska nezákonné, sdělilo v pátek 17. března ruské velvyslanectví v... 17.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-17T20:14+0100

2023-03-17T20:14+0100

2023-03-17T20:14+0100

svět

slovensko

mig-29

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/851/29/8512959_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_145826d5fcf83837ae3510439cf0a3ac.jpg

Dodávky zbraní a vojenské techniky na Ukrajinu jen protahují vojenské akce a zvyšují počet obětí, včetně civilistů, a nepřispívají k řešení konfliktu, zdůraznili na velvyslanectví.Zdůraznili také, že Slovensko si musí být vědomo toho, že zapojení do vojenské podpory Ukrajiny hrozí eskalací konfliktu, za niž budou odpovědní iniciátoři přijímaných rozhodnutí.Předtím téhož dne slovenská vláda schválila předání bojových letounů MiG-29 do Kyjeva. Premiér Eduard Heger uvedl, že když se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obrátil na Bratislavu se žádostí o stíhačky, bylo mu slíbeno, že pro tuto dodávku bude uděláno vše, co je možné.

slovensko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

slovensko, mig-29, rusko