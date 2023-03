https://cz.sputniknews.com/20230317/slovenska-vlada-schvalila-darovani-stihacek-mig-29-ukrajine-19296181.html

Slovenská vláda schválila darování stíhaček MiG-29 Ukrajině

Slovenská vláda schválila předání stíhaček MiG-29 Ukrajině, oznámil úřadující premiér Eduard Heger. 17.03.2023

2023-03-17T10:19+0100

2023-03-17T10:19+0100

2023-03-17T12:03+0100

„Vláda jednohlasně schválila mezinárodní dohodu a rozhodla o darování MiG-29 a systému protivzdušné obrany Kup na Ukrajinu,“ oznámil dnes dočasně pověřený premiér Eduard Heger.Dodal také, že darování podle něj proběhlo čistě ústavní formou a že prezidentka Čaputová je o rozhodnutí informována a souhlasí s ním i předseda parlamentu Boris Kollár.Slovenská média dříve oznámila, že VLS republiky disponují 11 stíhačkami MiG-29. Jak upřesnil ministr obrany Jaroslav Naď, byly tyto letouny vyřazeny z provozu a už několik let se pro ně nepřipravují piloti.Podle informace místních médií v rámci zaplacení sovětského dluhu dostalo Slovensko od Ruska v první polovině 90. let 12 stíhaček MiG-29. Jedna z nich havarovala později kvůli nedostatku paliva. Ze zbylých 11 letounů bude jeden dán do muzea a ostatní mohou být poslány na Ukrajinu.Moskva zaslala ještě loni na jaře nótu členským zemím NATO kvůli dodávkám zbraní kyjevské vládě. Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov upozornil, že veškeré náklady s vojenskou technikou pro Ukrajinu budou zákonnými terči pro ruskou armádu. Podle jeho slov se USA a Severoatlantická aliance přímo účastní konfliktu, a to nejen dodávkami zbraní, ale i přípravou vojenských kádrů na území Velké Británie, Německa, Itálie a dalších zemí aliance.

