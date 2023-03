https://cz.sputniknews.com/20230317/sojgu-navrhl-na-vyznamenani-letce-po-incidentu-s-americkym-dronem-19296585.html

Šojgu navrhl na vyznamenání letce po incidentu s americkým dronem

Šojgu navrhl na vyznamenání letce po incidentu s americkým dronem

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu navrhl na státní vyznamenání piloty Su-27, kteří zabránili porušení hranic oblasti speciální operace americkým bezpilotním... 17.03.2023, Sputnik Česká republika

„Ministr obrany Ruské federace armádní generál Sergej Šojgu navrhl na státní vyznamenání piloty letounu Su-27, kteří zabránili porušení americkým bezpilotním letounem MQ-9 hranic oblasti provizorního režimu využití vzdušného prostoru, který byl zaveden za účelem provedení speciální vojenské operace,“ uvádí se ve zprávě. Podotýká se rovněž, že hranice této oblasti byly oznámeny všem uživatelům mezinárodního vzdušného prostoru a zveřejněny v souladu s mezinárodními normami.Podle informace MO RF ráno 14. března americký bezpilotní letoun MQ-9 s vypnutými transpondéry porušil hranice oblasti provizorního režimu využití vzdušného prostoru nad Černým mořem. Podle informace ministerstva dron letěl směrem ke hranici Ruska na Krymu. Pro identifikaci narušitele byly vyslány ruské stíhačky. Následkem prudkého manévrování přešel dron do neovladatelného letu se ztrátou výšky a spadl do vody, sdělili na MO RF. Ruské stíhačky se nedostaly do styku s MQ-9, nepoužily palubních zbraní a vrátily se úspěšně na svou základnu, zdůraznili na Ministerstvu obrany RF.

