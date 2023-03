https://cz.sputniknews.com/20230317/usa-po-incidentu-nad-cernym-morem-zmenily-letove-trasy-dronu-19298376.html

USA po incidentu nad Černým mořem změnily letové trasy dronů

USA po incidentu nad Černým mořem změnily letové trasy dronů

Spojené státy změnily letové trasy svých strategických dronů Global Hawk po incidentu s dronem Reaper, který se zřítil do Černého moře, vyplývá z údajů na... 17.03.2023, Sputnik Česká republika

Podle informací portálu dnes do vzdušného prostoru nad Černým mořem opět dorazil jeden z amerických strategických dronů, které pravidelně provádějí výzvědné lety ze základny na Sicílii do oblasti ruského Krymu. Je to první let Global Hawk nad Černým mořem od incidentu s Reaperem a tentokrát byla trasa dronu podstatně změněna.Jak vyplývá z letových stop, Global Hawk dnes před vstupem do vzdušného prostoru nad Černým mořem kroužil nad východní částí Rumunska. Dříve takové manévry neprováděl. Poté se dron vydal do vzdušného prostoru nad Černým mořem, kde tyto letouny obvykle hlídkují ve vzduchu na jižním cípu Krymu, někdy až 24 hodin. Tentokrát se však vzdálenost trasy dronu od nejjižnějšího bodu Krymu výrazně zvětšila – zatímco dříve tyto stroje prolétaly kolem poloostrova v minimální vzdálenosti 80–100 km, nyní dron minul jižní pobřeží Krymu ve vzdálenosti 150 a více kilometrů.14. března ráno americký dron jiné třídy - MQ-9 Reaper - s vypnutými transpondéry narušil hranice oblasti dočasného režimu pro využití vzdušného prostoru nad Černým mořem. K identifikaci vetřelce byly vyslány do vzduchu ruské stíhačky. Následkem prudkého manévrování se dron dostal do neřízeného letu se ztrátou výšky a spadl do vody.

