Mateřská společnost Silicon Valley Bank podala žádost o vyhlášení bankrotu

Přitom fondy SVB Securities a SVB Capital, a také partnerské právnické osoby nebyly do žádosti podle paragrafu 11 zařazeny a pracují i nadále v běžném režimu, protože SVB Financial Group pokračuje v dříve vyhlášeném průzkumu strategických alternativ pro tyto cenné podniky. SVB Financial Group, která vlastní akciový kapitál SVB Securities, se zavazuje poskytovat SVB Securities podporu v průběhu celého procesu reorganizace. SVB Financial Group hodlá tohoto procesu pod soudním dohledem využít pro hodnocení strategických alternativ pro SVB Capital, SVB Securities a jiná aktiva a investice společnosti.Upřesňuje se, že SVB Financial Group už není spojena s bankou Silicon Valley Bank, N. A., ani s jejím oddílem pro soukromé bankovní služby a řízení majetku SVB Private. Společnost rovněž oznámila, že odhaduje svou likviditu na přibližně 2,2 miliardy USD.V březnu bylo oznámeno uzavření banky Silicon Valley a Signature Bank, což se stalo největším bankrotem v USA po finanční krizi z roku 2008. Krach SVB byl spojen s růstem diskontní sazby FRS USA, který způsobil znehodnocení aktiv na bilancích mnoha finančních institucí. Vláda USA oznámila, že podnikne opatření na jejich podporu.

