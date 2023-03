https://cz.sputniknews.com/20230318/ruske-sily-kontroluji-na-70-procent-bachmutu-oznamil-mluvci-dlr-19299103.html

Ruské síly kontrolují na 70 procent Bachmutu, oznámil mluvčí DLR

Ruské síly kontrolují na 70 procent Bachmutu, oznámil mluvčí DLR

Ruské jednotky vzaly pod svou kontrolu asi 70 procent území města Arťomovska (Bachmut), oznámil poradce zástupce vedoucího představitele DLR Jan Gagin ve... 18.03.2023, Sputnik Česká republika

Oznámil rovněž, že vojáci OS Ukrajiny se pokusili zorganizovat protiofenzívu a vstoupit do Bachmutu ze strany města Časov Jar. Jejich plány se podařilo zmařit, v této osadě se ale shromáždila velká skupina vojsk, zdůraznil Gagin. V samotném Arťomovsku je podle jeho slov asi deset tisíc ukrajinských vojáků.Podle nejnovější informace ruské síly odřízly nebo vzaly pod palebnou kontrolu všechny asfaltované silnice vedoucí do města. Přitom na jaře nesjízdné cesty vážně komplikují přísun munice a vojenského personálu ukrajinských vojsk. Jak oznámil Gagin, jedinou cestou, po níž se ukrajinská vojska i nadále pokouší jezdit, je silnice do města Časov Jar.

