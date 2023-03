https://cz.sputniknews.com/20230319/bastrykin-reagoval-na-prohlaseni-ministerstva-spravedlnosti-srn-o-zatceni-obcanu-rf-19303681.html

Bastrykin reagoval na prohlášení Ministerstva spravedlnosti SRN o zatčení občanů RF

Předseda Vyšetřovacího výboru RF Alexandr Bastrykin nařídil právní zhodnocení prohlášení německého ministra spravedlnosti o zatčení občanů RF, uvádí se na... 19.03.2023, Sputnik Česká republika

Předsoudní komora Mezinárodního trestního soudu, jehož jurisdikci Rusko neuznává, vydala 17. března „zatykač” na prezidenta RF Vladimira Putina a dětskou ombudsmanku Marii Lvovou-Belovovou.Hlava německého ministerstva spravedlnosti Marco Buschmann v rozhovoru pro list Bild am Sonntag řekl, že zatykač na prezidenta RF bude v Německu platný po žádosti Mezinárodního trestního soudu.V odpovědi na otázku, jestli se má prezident RF obávat zatčení během návštěv v zahraničí, Buschmann řekl, že očekává, že se „Mezinárodní trestní soud rychle spojí s Interpolem a členskými státy a požádá o vykonání usnesení". Podle Buschmanna by bylo Německo v tomto případě povinné vykonat zatčení Putina, jakmile by překročil hranici SRN, a předat ho Mezinárodnímu trestnímu soudu. Dodal, že „okamžitě bychom Putina zatkli".Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov předtím prohlásil, že nastolení otázky Mezinárodního trestního soudu o „zatčení” prezidenta RF není přijatelné. Rusko neuznává jeho jurisdikci a všechna jeho rozhodnutí jsou z právního hlediska nicotná. Podle jeho slov „považujeme samotné nastolení otázky za pobuřující a nepřijatelné".Stálý zástupce RF při OSN Vasilij Něbenzja prohlásil, že Rusko považuje všechny dokumenty Mezinárodního trestního soudu za nicotné a protizákonné.Dětská ombudsmanka při prezidentovi RF Maria Lvová-Belovová zase prohlásila, že rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu o „zatčení” je divné a zjevné potvrzení toho, že nemají žádné jiné způsoby zastrašení Ruska.

