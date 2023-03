https://cz.sputniknews.com/20230319/media-se-dozvedela-proc-se-zdrzuji-dodavky-munici-a-zbrani-kyjevu-19304401.html

Média se dozvěděla, proč se zdržují dodávky municí a zbraní Kyjevu

Média se dozvěděla, proč se zdržují dodávky municí a zbraní Kyjevu

Výroba zbraní a municí pro Ukrajinu se zdržuje kvůli nedostatku výbušných látek v EU, píše list The Financial Times s odkazem na vlastní zdroje. 19.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-19T22:05+0100

2023-03-19T22:05+0100

2023-03-19T22:05+0100

V článku se praví, že konflikt na Ukrajině odhalil „nedostatek” zásob zbraní v Evropě a rovněž slabost výrobních kapacit jejích podniků. Nejmenovaný německý úředník sdělil listu, že evropské země jednoduše „nejsou schopné velké vojenské výroby".Český státní podnik Explosia, který je jedním z největších dodavatelů výbušnin v Evropě, zejména informoval, že jeho výroba střel pro děla ráže 155 mm funguje „na plné obrátky” a že nehodlá zvýšit výrobu do roku 2026.Noviny zdůrazňují, že zvýšená poptávka po zbraních a munici v Evropě může rovněž způsobit růst jejich cen, které se již za poslední rok zvýšily o jednu pětinu.Generální ředitel Fábrica Municiones de Granada (FMG), jednoho ze dvou španělských výrobců 155 mm děl, kvůli tomu informoval, že se ceny základních materiálů pro výrobu „zdvojnásobily a v některých případech se dokonce ztrojnásobily", píše list. Obyčejná střela stojí dnes 850 eur, což je přibližně o 20% víc než před zahájením speciální vojenské operace RF na Ukrajině.Noviny dále píšou, že dalším podstatným problémem je skutečnost, že evropští výrobci nejsou s to zvýšit v krátkém termínu výrobu výbušnin. Zástupce českého obranného průmyslu zejména prohlásil, že k zvýšení výroby střelného prachu bude zapotřebí přinejmenším tří let.Zástupci největších evropských obranných podniků také prohlašují, že jejich podniky „jsou stoprocentně zatíženy", kvůli čemuž je třeba „zahájit pátrání (pozn. red. nových míst vojenské výroby) v Indii, Koreji, a dalších zemích", píše list.Financiel Times v únoru informovaly, že konflikt na Ukrajině vyprázdnil evropské arzenály, a že ministři obrany četných evropských zemí informují o vyčerpání zásob zbraní. Sklady a dokonce „skládky” jsou absolutně prázdné.Rusko zaslalo zemím NATO nótu kvůli dodávkám zbraní Ukrajině. Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov řekl, že všechny náklady obsahující zbraně pro Ukrajinu budou zákonitým terčem pro Rusko. Varoval, že podle toho, jak Západ dodává Ukrajině stále dalekonosnější zbraně, postupují zeměpisné úkoly speciální operace stále dál od nynější linie. Západ si má uvědomit, že dodávky zbraní Ukrajině neposílí jeho bezpečnost, prohlásili na ruském ministerstvu zahraničí.Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov poznamenal, že pumpování Západem zbraní do Ukrajiny nepřispívá k úspěchu rusko-ukrajinských jednání, a že to bude mít negativní účinek.

