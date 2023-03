https://cz.sputniknews.com/20230319/pusilin-prohlasil-ze-putina-na-donbasu-radi-vidi-19303827.html

Pušilin prohlásil, že Putina na Donbasu rádi vidí

Pušilin prohlásil, že Putina na Donbasu rádi vidí

Úřadující hlava DLR Děnis Pušilin označil na Telegramu za symbolickou návštěvu prezidenta Ruské federace Vladimira Putina v Doněcké lidové republice ve výročí... 19.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-19T17:20+0100

2023-03-19T17:20+0100

2023-03-19T17:22+0100

referenda o připojení k ruské federaci

rusko

donbas

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/03/13/19305143_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_83735c436956b918efaf0891a6fe26ea.jpg

Putin přiletěl do Mariupolu vrtulníkem, pak projel za volantem auta několik městských čtvrtí se zastávkami, informoval Kreml. Na cestě ho doprovázel vicepremiér Marat Chusnullin. Mluvili o výstavbě sídlišť, sociálních objektů, škol a zdravotnických zařízení. Na sídlišti Něvskij si Putin promluvil s obyvateli. Také si prohlédl pobřeží Mariupolu. Během cesty řídil Putin auto a Chusnullin ho informoval o obnově města.Referenda o vstupu DLR, LLR, Chersonské a Záporožské oblasti do RF se konala 23.-27. září 2022. Po zpracování 100 % hlasovacích lístků v DLR se pro vstup do RF vyslovilo 99,23 % účastníků referenda, v LLR 98,42 %, v Chersonské oblasti 87,06 % a v Záporožské oblasti 93,11 %. Putin promluvil 30. září v Kremlu a zhodnotil výsledky referend v DLR, LLR, Chersonské a Záporožské oblasti, po čemž podepsal dohody s jejich hlavami o přijetí regionů do složení RF.Krym se stal ruským regionem v březnu 2014 na základě výsledků referenda po státním převratu na Ukrajině. V referendu roku 2014 se 96,77 % voličů na Krymu a 95,6 % v Sevastopolu vyslovilo pro vstup do Ruska. Ukrajina i nadále považuje Krym za své dočasně okupované území, četné západní státy podporují Kyjev v této otázce. Ruské vedení ze své strany víckrát prohlásilo, že obyvatelé Krymu hlasovali demokratickým způsobem v naprosté shodě s mezinárodním právem a Chartou OSN. Podle slov prezidenta RF Vladimira Putina je otázka Krymu „vyřešena definitivně".

https://cz.sputniknews.com/20230319/putin-promluvil-o-ukrajinskych-vojacich-kteri-zaminovali-zdravotnicke-pristroje-v-mariupolu-19303328.html

rusko

donbas

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rusko, donbas, vladimir putin