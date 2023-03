https://cz.sputniknews.com/20230319/rusko-se-dostalo-do-desitky-nejvetsich-svetovych-vyvozcu-zbozi-19302683.html

Rusko se dostalo do desítky největších světových vývozců zboží

Největším vývozcem zboží na světě zůstala podle výsledků loňského roku Čína (3,6 bilionu dolarů), USA (2,1 bilionu) a Německo (1,7 bilionu dolarů). Nizozemí, které dodalo na světové trhy produkci za 760,6 miliardy dolarů, předstihlo Japonsko, jež dodalo zboží za 747,6 miliardy dolarů, a postoupilo z pátého na čtvrté místo.Jižní Korea zůstala na šestém místě, vyvezla zboží za 683,6 miliardy dolarů. Itálie (657,2 miliardy), Francie (626,7) a Kanada (599) postoupily o jedno místo, tedy obsadily sedmé, osmé a deváté místo, což se stalo kvůli poklesu Hongkongu ze sedmého na jedenácté místo.Nejvíc si polepšila Saúdská Arábie, která za rok postoupila hned o šest míst na devatenácté, a Norsko, jež obsadilo 28. stupínek místo 33. O jeden stupínek postoupila Belgie, jež se stala 16. největším světovým vývozcem. Polepšily si také Austrálie, která se zvedla na 18. místo z 20., a Indonésie, která obsadila 26. stupínek místo 28.Z druhé desítky největších světových dodavatelů vypadlo Švýcarsko, jež obsadilo 21. místo, z třetí Irsko, které kleslo o jeden stupínek a je dnes na 31. místě.Takže celkem 30 největších vývozců zvýšilo v roce 2022 dodávky zboží na světový trh o 10,2 % na 19,98 bilionu dolarů. Největší růst exportu vykázalo Norsko (plus 68 %) a Saúdská Arábie (plus 48,3 %). Export se snížil pouze v Japonsku (minus 1,3 %) a Hongkongu (minus 9,2 %).Průzkum vykonal Sputnik na základě dat národních statistických úřadů 60 největších světových ekonomik. Do závěrečného výběru pro zveřejnění bylo zahrnuto 30 ekonomik, jež podle stavu v polovině března zveřejnily data za leden- prosinec loňského roku. Data byla zveřejněna v dolarech USA. V případě, kdy statistický úřad poskytl informace pouze v národní měně, byla měsíční nebo roční data přepočítána podle průměrného kurzu za dané období.

