„Hitler dělal totéž.“ Uživatele internetu vyděsilo rozhodnutí Zelenského

Uživatele sociálních sítí velmi pobouřilo rozhodnutí kyjevské vlády zlikvidovat ruskou literaturu a zbourat pomníky. 20.03.2023, Sputnik Česká republika

Americká televizní stanice ABC News zveřejnila na svém kanálu YouTube video věnované „odmítání ruského jazyka a kultury“. Na záběrech vidíme tiskárnu na předměstí Kyjeva, kde jsou ničena díla ruské literatury. Diváci vidí knihy Puškina, Čechova a dalších klasiků. Poté se objevují záběry s bouráním pomníků. Obyvatelé sítě byli velmi pobouřeni tím, co viděli.Již dříve ukrajinská média informovala o zničení 20 milionů knih v ruštině.Demontáž pomníků souvisejících se sovětskou historií a také přejmenování ulic začalo na Ukrajině v roce 2015, kdy byl přijat zákon o dekomunizaci. V poslední době začal Kyjev bojovat nejen se sovětskou historií, ale se vším, co souvisí s Ruskem.Ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov upozornil na skutečnost, že ukrajinská vláda mnoho let prováděla politiku agresivní derusifikace a nucené asimilace rusky mluvícího obyvatelstva.

