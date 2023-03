Otázka vstupu Ukrajiny do EU není teď na pořadu dne, prohlásila Baerbocková

https://cz.sputniknews.com/20230320/otazka-vstupu-ukrajiny-do-eu-neni-ted-na-poradu-dne-prohlasila-baerbockova-19307432.html

Volodymyr Zelenskyj vyzval v únoru k tomu, aby v roce 2023 bylo zahájeno jednání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie.„Není možné dělat ústupky, když jde o prioritu zákona, svobodu projevu a celoevropské hodnoty. Členství (pozn. red.: v EU) závisí na procesu uskutečnění reforem. NATO provádí politiku otevřených dveří, suverénní státy samostatně rozhodují, ke které alianci se chtějí připojit. V případě Ukrajiny tato otázka dnes na pořadu jednání nestojí, především je třeba skoncovat s touto hroznou válkou,” prohlásila ministryně v odpovědi na otázku novinářů o možnosti zahájení jednání o vstupu Ukrajiny do EU v roce 2023 a také o získání Kyjevem záruk bezpečnosti od NATO.Zelenskyj podepsal 28. února loňského roku žádost o vstup Ukrajiny do EU. Hlavy států a vlád Evropské unie schválily na bruselském summitu 23. června poskytnutí Ukrajině a Moldavsku statutu kandidátů na vstup do unie. Aby jednání byla zahájena, je třeba splnit řadu podmínek včetně provedení reforem a posílení boje s korupcí.Proces vstupu do unie se skládá ze tří etap, uvádí Eurokomise ve svých dokumentech. První etapa je oficiální získání kandidátského statutu, ale to neznamená zahájení jednání o členství. Druhou etapou jsou jednání, ale ta mohou být zahájena až po jednohlasném schválení jednacího mandátu všemi členskými státy. Tato fáze zahrnuje akceptaci kandidátskou zemí platné legislativy EU a uskutečnění povinných reforem. Tempo jednání závisí na rychlosti reforem a procesu dosažení souladu se zákony EU. Po patřičném ukončení jednání a stanovených reforem bude země moci vstoupit do EU.Získání kandidátského statutu je pouhým začátkem dost dlouhé cesty k vstupu do EU. Turecko má tento status od roku 1999, Severní Makedonie od roku 2005, Černá Hora od roku 2010, Srbsko od roku 2012. Naposledy vstoupilo do EU Chorvatsko v roce 2013, přičemž tento proces trval deset let.

