Ruští výsadkáři odrazili útok ukrajinských diverzantů na břehu Kachovské vodní nádrže

Vojáci ruských leteckých a výsadkových jednotek odrazili útok ukrajinských plavců diverzantů na Kachovské vodní nádrži, sdělil Sputniku velitel výsadkévého... 20.03.2023, Sputnik Česká republika

Ukrajinští „mořští lachtani” se podle jeho slov pokusili o proniknutí na břeh, ale ruští vojáci včas na to reagovali.Dodal, že již ví o dvou podobných pokusech dostat se na břeh.Velitel také sdělil, že při odrážení útoku použili speciální zbraně proti diverzantům, je to munice určená k likvidaci diverzantů pod vodou.Kachovská vodní nádrž se nachází na dolním toku Dněpru, je to nádrž Kachovské vodní elektrárny. Na jejím levém břehu je město Energodar a Záporožská jaderná elektrárny. Ukrajinští vojáci podnikají stálé pokusy o přeplutí vodojemu, ale jejich útoky jsou bezvýsledné.

