Si Ťin-pching na setkání v Kremlu nazval Putina drahým přítelem

Čínský prezident Si Ťin-pching na setkání v Kremlu nazval ruského prezidenta Vladimira Putina drahým přítelem. 20.03.2023, Sputnik Česká republika

Ruský prezident Vladimir Putin na setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem prohlásil, že s radostí osobně blahopřeje čínskému kolegovi ke znovuzvolení do funkce hlavy Čínské lidové republiky.Za posledních 10 let byly učiněny významné kroky v rozvoji vztahů mezi Ruskem a Čínou, obchodní obrat se více než zdvojnásobil, nyní je to 185 miliard dolarů, řekl ruský prezident Vladimir Putin na setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Kremlu.

