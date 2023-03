https://cz.sputniknews.com/20230320/ukrajinsky-general-prohlasil-ze-kyjev-ztraci-sve-nejlepsi-vojenske-piloty-pri-cekani-na-f-16-19306204.html

Ukrajinský generál prohlásil, že Kyjev ztrácí své nejlepší vojenské piloty při čekání na F-16

Ukrajinský generál prohlásil, že Kyjev ztrácí své nejlepší vojenské piloty při čekání na F-16

Ukrajina ztrácí své nejlepší vojenské piloty při čekání na F-16, řekl velitel ukrajinského letectva generál Serhij Golubcov v rozhovoru pro noviny Times. 20.03.2023, Sputnik Česká republika

Ukrajinští letci dokážou, podle jeho slov, osvojit západní letouny během několika měsíců. Popřel prohlášení zástupců NATO o tom, že zaškolení může trvat léta. Holubcov uvedl jako příklad dva své podřízené, kteří se nedávno vrátili z USA.„Strávili tam tři týdny a na trenažéru F-16 zvládli společný let dvou pilotů a použití zbraní. Byly to velmi dobré výsledky, ukrajinští piloti se dokážou naučit létat a řídit zbrojní systémy F-16 méně než za půl roku,” prohlásil generál.Velitel ukrajinského vojenského letectva si postěžoval na zastaralou techniku a otálení NATO s dodávkami západních zbraní včetně stíhaček F-16.Prezident USA Joe Biden vyloučil předtím v televizním interview předání Kyjevu F-16 a prohlásil, že tyto dodávky nemají smysl v kontextu nynějšího konfliktu.V Moskvě víckrát upozornili na to, že západní vojenská pomoc neslibuje Ukrajině nic dobrého a pouze prodlužuje konflikt, a že dopravní prostředky se zbraněmi jsou zákonitým terčem ruského vojenského letectva.

