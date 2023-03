https://cz.sputniknews.com/20230321/si-tin-pchjing-oduvodnil-volbu-ruska-pro-svou-prvni-navstevu-19312051.html

Si Ťin-pchjing odůvodnil volbu Ruska pro svou první návštěvu

Si Ťin-pchjing odůvodnil volbu Ruska pro svou první návštěvu

Předseda ČLR Si Ťin-pching na schůzce s premiérem RF Michailem Mišustinem oznámil, že si zvolil Rusko pro svou první zahraniční návštěvu po znovuzvolení

„Zvolili jsme Rusko pro první zastávku v zahraniční cestě vedoucího představitele Číny. Odpovídá to historické logice. Protože jsme největšími sousedícími velmocemi, jsme také všestrannými strategickými partnery,“ řekl a zdůraznil, že vztahy mezi oběma zeměmi obstály ve zkoušce časem. Čínský lídr vyjádřil svou radost z návštěvy „přátelského Ruska“ a ze seznámení s Mišustinem, a podotkl, že kvůli pandemii nebyly v posledních letech návštěvy možné.Pozval šéfa ruské vlády, aby co nejrychleji navštívil Čínu a navázal součinnost s novým předsedou Státní rady ČLR Li Čchiangem.Mišustin ze své strany poblahopřál Si Ťin-pchingovi ke znovuzvolení a poděkoval mu za zvláštní pozornost, kterou věnuje čínský lídr rozvoji přátelství a partnerských vztahů mezi oběma zeměmi. Zdůraznil význam toho, že svou první zahraniční návštěvu po novém zvolení vykonává Si Ťin-pching v Rusku. „Svědčí to o zvláštním charakteru rusko-čínských vztahů, které vstupují do nové epochy,“ řekl Mišustin.Poprosil ho také, aby vyřídil Li Čchiangovi blahopřání k nedávnému jmenování do vysoké funkce a vyjádřil jistotu v tom, že se jim podaří navázat konstruktivní spolupráci.

