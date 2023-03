https://cz.sputniknews.com/20230321/ukrajinka-promluvila-o-zklamani-uprchliku-kteri-uverili-v-evropsky-raj-19311944.html

Ukrajinka promluvila o zklamání uprchlíků, kteří uvěřili v „evropský ráj“

Sny uprchlíků, kteří uvěřili v britský program Domy pro Ukrajiny, ztroskotaly kvůli byrokratickým průtahům, napsala pozorovatelka Marie Čaplijová ve svém... 21.03.2023, Sputnik Česká republika

„Tisíce Ukrajinců se rychle zapojily do tohoto schématu v naději, že jedou do evropského ráje. Místo toho byli uprchlíci rychle zataženi do nekonečné kolotoče velké britské byrokracie,“ napsala Ukrajinka Čaplijová, která žije v Británii.Podle jejích slov museli Ukrajinci bojovat s nadměrným papírováním a popletenými pravidly, což způsobilo nespokojenost a nejistotu do budoucna.V březnu minulého roku zahájily britské úřady program Domy pro Ukrajince, který umožňoval soukromým osobám, dobročinným organizacím, společenským skupinám a podnikům poskytovat provizorní a bezplatné obydlí uprchlíkům, za což se Britům vyplácela kompenzace. Jak oznámila britská média, úřady tento program postupně ruší. V poslední době stále více Ukrajinců se ocitá na ulici – podle informace The Guardian, letos může jejich počet dosáhnout nejméně 50 tisíců.

