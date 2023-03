https://cz.sputniknews.com/20230322/civilisty-v-beloruske-vesnici-chatyn-zavrazdili-ukrajinsti-karatele--19314052.html

Chatyň se nacházela 54 kilometrů severozápadně Minska. Hitlerovci a jejich pomahači ze 118. ukrajinského praporu ochranné policie 22. března roku 1943 zahnali všechny obyvatele vesnice do velké kolchozní sýpky a zaživa upálili. V plamenech zahynulo 149 lidí včetně 75 dětí. V sovětské době podle oficiální verze byla vina za tento akt genocidy uvalena na německé fašisty, podíl na tom ukrajinských karatelů se zamlčoval.Nyní byla zveřejněna fotokopie aktu komise pro upřesnění data vypálení vesnice a počtu zavražděných obyvatel vesnice sepsaného 26. května roku 1969 v městysi Logojsku.Při prověrce se podařilo zjistit, že Chatyň byla vypálena 22. března roku 1943 ve 14.00. „Bylo spáleno 26 domů s hospodářskými budovami. Všichni obyvatelé byli zahnáni do kolchozní sýpky, která byla polita hořlavou tekutinou a zapálena. Osoby, které se pokusily zachránit, byly zastřeleny. Celkem bylo upáleno 149 pokojných sovětských občanů,“ uvádí se v dokumentu.Dále se v dokumentu uvádějí jména příslušníků 25 rodin, kteří zahynuli před 80 lety (jeden dům nebyl obydlen). Nejmladší z nich, Tolik Jaskevič, měl pouhých sedm týdnů.Ukrajinský 118. policejní prapor byl zformován na základě paramilitantní jednotky – Bukovinského kureně Organizace ukrajinských nacionalistů-melnikovců* zřízeného v červenci roku 1941, který se zúčastnil hromadné vraždy Židů v Babím Jaru.V prosinci roku 1942 byl 118. prapor přesunut do Běloruska. Hlavní část praporu byla dislokována v městysi Pleščenicy v Minské oblasti. I když hlavním úkolem 118. praporu na okupovaném území byl boj s partyzány, zúčastnil se také trestních operací, v nichž byli pokojní obyvatelé vesnic masově vražděni zastřelením nebo upálením zaživa. V Chatyni působil 118. prapor spolu s hrdlořezy ze samostatného praporu SS pod velením Oskara Dirlewangera.Avšak, jak vyplývá z nyní zveřejněných dokumentů, které byly agentuře poskytnuty v rámci projektu Bez promlčecí lhůty, právě ukrajinští karatelé zaživa upálili obyvatele Chatyně a přitom pro jistotu na ně nepřetržitě stříleli.*Extremistická organizace zakázaná v Rusku

