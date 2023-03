https://cz.sputniknews.com/20230322/v-britanii-americanum-oznamili-neprijemnou-vec-o-ukrajinske-krizi-19314684.html

V Británii Američanům oznámili nepříjemnou věc o ukrajinské krizi

V Británii Američanům oznámili nepříjemnou věc o ukrajinské krizi

Většina zemí nesdílí názory Západu na ukrajinskou krizi, píše pozorovatel list The Guardian Jonathan Steele. 22.03.2023, Sputnik Česká republika

„Nyní, 30 let po rozpadu Sovětského svazu, jsou nasnadě příznaky blížícího se konce monopolárního světa za amerického dominování,“ napsal pozorovatel.A přitom soupeřem USA už není jenom Rusko, ale také „stále sebejistější Čína,“ soudí autor.„Aktivitu projevují také hlavy států Globálního Jihu,“ dodal Steele.Porovnal kromě toho vpád USA do Iráku a ruskou speciální operaci na Ukrajině. V prvním případě akce USA hodnocené jako válečné zločiny nevyvolaly žádné sankce ze strany předáků západních zemí, zatímco proti speciální operaci na Ukrajině vystoupil s odvetnými opatřeními skoro celý Západ. Opatření USA však vyvolávají pochyby u asijských, afrických a latinskoamerických zemí, píše Steele. Jejich předáci berou skepticky prohlášení Washingtonu, že napěchování Ukrajiny zbraněmi „jí prostě pomáhá se bránit“, a myslí si, že podle plánu Bílého domu má to přivést k výměně režimu v Rusku.

