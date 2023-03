Ukrajina mohla po vstupu do NATO zahájit operaci proti Rusku, řekl místopředseda Rady bezpečnosti RF

https://cz.sputniknews.com/20230323/ukrajina-mohla-po-vstupu-do-nato-zahajit-operaci-proti-rusku-rekl-mistopredseda-rady-bezpecnosti-rf-19315479.html

Ukrajina mohla zahájit po vstupu do NATO velkou operaci proti Rusku kvůli Krymu, Moskva to nemůže akceptovat, prohlásil náměstek předsedy Rady bezpečnosti RF... 23.03.2023, Sputnik Česká republika

Ukrajina je součást Ruska, ale kvůli zeměpisným příčinám a dějinám se Moskva dlouhou dobu smiřovala s tím, že země žijí „v různých bytech,” řekl Medvedv. V případě vstupu Ukrajiny do NATO získá Rusko souseda, který je členem nepřátelského paktu a hodlá vyrábět jaderné zbraně.„ Na Ukrajině vyrábějí rakety, měli tam vlastní jaderný zbrojní průmysl. V důsledku bychom měli souseda, který nejenže je členem nepřátelského bloku, ale dokonce hodlá vyrábět jaderné zbraně. Chci připomenout, že ukrajinský lídr o tom promluvil krátce před zahájením operace, tedy koncem roku 2021,” zdůraznil Medveděv.Rusko se s tím nemohlo smířit, zvlášť na pozadí neuznání Kyjevem Krymu jako části Ruska, pokračoval náměstek předsedy Rady bezpečnosti.„Považujeme to za vlastní území, oni považují za vlastní. Vstoupí do NATO a začnou pod deštníkem NATO velkou operaci proti naší zemi, tohle akceptovat nemůžeme,” řekl.„Byli jsme nuceni brát na to ohled, na tyto vymyšlené hranice s územím, které bylo vždy součástí nejen Ruské říše, byla to Ruská říše, je to jasné, kromě jednotlivých oblastí, které jsme dostali v důsledku Druhé světové války. Tato území byla navíc obydlena původním ruským obyvatelstvem, byla vždy v sestavě Ruska v úzkém smyslu tohoto slova, velkého Ruska, a nikoli malého Ruska,” řekl Medveděv.Náměstek předsedy Rady bezpečnosti poznamenal, že získal dojem, že západní země nevěřily a neviděly míru odhodlání Ruska zahájit speciální operaci na Ukrajině, v důsledku se přepočítaly.„Proto nemá smysl se domlouvat s některými státy, pakty, společenstvími, rozumí jenom jazyku síly. Jenom jazyku síly!” dodal Medveděv.

