V Německu promluvili o možném nedostatku plynu v zimě

Německo může mít příští zimu problémy s plynem, abychom se tomu vyhnuli, budou společnosti a domácnosti ještě víc snížit jeho spotřebu, řekl šéf Federální... 23.03.2023, Sputnik Česká republika

V rozhovoru pro list Financial Times Müller řekl, že energetická krize v Německu „zatím neskončila,” a že hodně závisí na tom, jestli příští zima bude studenější než minulá. „Nebezpečí nedostatku plynu stále ještě existuje. V mnohém to závisí na tom, jak budeme i nadále omezovat spotřebu plynu a zajistit diverzifikaci dodávek do Německa. Tady existují rizika,” řekl.Podle názoru hlavy německého regulátoru patří k těmto rizikům obnovení čínské ekonomiky, která se rozvíjí „rychleji než mnozí předpovídali,” což mělo za následek zvýšenou poptávku po plynu a může mít „následky z hlediska ceny.”Müller má rovněž za to, že zima 2023-2024 bude první, kterou Německo zažije „ za úplné absence ruského plynu z plynovodů,” přičemž se „v letošním nebo příštím roce” neočekává značné zvýšení světových dodávek zkapalněného zemního plynu(LNG).Dále Müller poznamenal, že díky aktivitám společností a domácností existovala možnost značného šetření energií, a že v letošní zimě spotřeboval průmysl o 20% méně plynu. Avšak, podle jeho mínění, bude třeba udělat ještě víc. „Myslím, že můžeme a musíme udělat víc (v šetření plynu),” řekl.Müller předtím vyzval k zaplnění nádrží již na jaře a v létě.

