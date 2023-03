https://cz.sputniknews.com/20230324/analytik-dodavky-strel-s-ochudobnenym-uranom-je-zlocin-nici-zivotne-prostredie-a-ohrozuje-zdravie-19321830.html

Analytik: Dodávky striel s ochudobneným uránom je zločin. Ničí životné prostredie a ohrozuje zdravie

Bezpečnostný analytik František Škvrnda sa vyslovil k dodávkam protipancierových striel s ochudobneným uránom, ktoré avizovala Velká Britanie. Podľa analytika... 24.03.2023, Sputnik Česká republika

Dodanie protipancierových striel s ochudobneným uránom Ukrajinu má viacero súvislostí a následkov. V prvom rade to je ďalší iracionálny prejav anglickej (britskej) arogantnosti, ktorá je spojená s agresívnou rusofóbiou a zaváňa nenávisťou. Svedčí však aj o bezohľadnosti k Ukrajincom, lebo použitie tejto munície má negatívne následky pre ľudské zdravie a životné prostredie.Neodvážim sa komplexne hodnotiť vojenskú stránku vývoja ukrajinskej krízy, ale som toho názoru, že Západ najmä NATO ale aj Anglosasi sú z neho nervózni, lebo ich predstavy sa takmer vôbec nenapĺňajú. O tom čo sa deje, preto často klamú. Ide o „informácie“ zo zdrojov blízkych britskej spravodajskej službe alebo Inštitútu pre skúmanie vojny so sídlom vo Washingtone (The Institute for the Study of War – známy pod skratkou ISW). Manipulatívne sú aj rôzne správy o ofenzíve Ozbrojených síl Ukrajiny. Patria sem aj západné ubezpečenia o podpore Ukrajiny všade tam, kde a aj dlho to bude potrebovať. „Apetít“ kyjevských vodcov po podpore všade a všetkým je však nevyčerpateľný. Rôzne správy o náznakoch zvratu v bojoch v prospech Kyjeva majú slúžiť aj na to, aby obyvateľstvo štátov „protiruskej aliancie dodávajúcej zbrane“ neprestávalo v podpore tejto politiky, ktorá začína slabnúť.Od oznámenia o príprave dodávky nejakých zbraní do jej uskutočnenia a reálneho nasadenia do bojov uplynie rôzne dlhý čas. Skutočný rozsah dodávok nie je jasný, lebo niektoré z nich sú „utajované“. Okrem toho sú vo svete vážne podozrenia, že časť týchto dodávok končí v rukách skorumpovaných a zločineckých síl a na ukrajinské bojiská sa nedostane.Nebezpečnou tendenciou, ktorú podporujú kruhy jastrabov na Západe, je fenomén boja proti Rusom do posledného Ukrajinca. Bez ohľadu na straty na životoch, ničenie infraštruktúry, devastáciu životného prostredia potrebujú tieto kruhy len to, aby Ukrajinci za každú cenu spôsobili škody Rusku. No a munícia s ochudobneným uránom sa na tieto účely tiež hodí.Z vojenského (bezpečnostného) hľadiska má úmysel dodávania munície s ochudobneným uránom silne provokatívny charakter. Použitie ochudobneného uránu nie je priamo zakázané žiadnou normou medzinárodného práva. V širších súvislostiach to je však zločin, ktorý ničí životné prostredie a ohrozuje zdravie ľudí. Západ použil muníciu s ochudobneným uránom pri bombardovaní Juhoslávie v roku 1999 a vo vojne v Iraku od roku 2003. O jeho čiernom svedomí svedčí snaha zabrániť publikovaniu objektívnych vedeckých výskumov o negatívnych účinkoch tejto munície na prírodu a ľudí. Ak sa aj závery týchto výskumov dostanú na verejnosť, útočí sa proti nim, spochybňujú sa a pod.Nebudeme rozoberať, o koľko môže byť munícia s ochudobneným uránom účinnejšia ako tradičná. Z bezpečnostno-politického hľadiska tento britský úmysel eskaluje napätie a má aj iné negatívne dôsledky. Nemôže však viesť k zmene situácie na bojiskách. Svedčí o tom, že Západ sa čoraz viac zamotáva do svojej iracionálnej a agresívnej politiky na Ukrajine. Nahradzovanie rozumu a premýšľania násilím a nenávisťou v dejinách nikdy nič dobré neprinieslo a v konečnom dôsledku sa obrátilo proti tým štátom, ktoré takto konali.Takmer ako postskriptum dodáme, že vláda konzervatívca Rishiho Sunaka by sa mala venovať oveľa viac riešeniu sociálno-ekonomických problémov obyvateľstva, ako zvyšovaniu vojenských výdavkov a provokatívnym protiruským krokom. Kryje tým však len svoju neschopnosť a môže sa jej to nepekne vypomstiť.

2023

