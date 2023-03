https://cz.sputniknews.com/20230324/medvedev-vyzval-k-likvidaci-vojenskych-odborniku-prepravovanych-na-ukrajinu-19317505.html

Medvěděv vyzval k likvidaci vojenských odborníků přepravovaných na Ukrajinu

Západní vojenští odborníci, kteří doprovázejí zbraně předávané Ukrajině, se stávají zákonnými cíly pro ruskou armádu, prohlásil místopředseda Rady bezpečnosti... 24.03.2023, Sputnik Česká republika

„Avšak když jedou spolu s těmito zbraněmi vojenští odborníci, je to přímým důkazem toho, že je země zapojena do konfliktu… Přepravují-li se Patrioty nebo jiné zbraně na území Ukrajiny spolu se zahraničními odborníky, ti jsou nesporně zákonnými cíly a mají být likvidováni. Jsou to kombatanti, jsou to nepřátelé našeho státu. Musíme je ničit.“Jak zdůraznil Medvědev, v zahraničí by měli chápat, že každý americký nebo polský voják, který se objeví v zóně konfliktu, „musí být zlikvidován“.A tu nesmí být žádné odvolání na konflikt mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí, pokračoval místopředseda Rady bezpečnosti Ruska.Jak prohlásili v tomto týdnu v Pentagonu, za dobu činnosti administrativy nynějšího prezidenta USA Joea Bidena objem americké vojenské pomoci Ukrajině bez ohledu na jiné země přesáhl 33 miliardy USD.

