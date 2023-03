V Kremlu promluvili o předmětu nalezeném u plynovodu Nord Stream

„Tak podíváme se, co bude po tom následovat, zatím je to přece jen nesporně dobrá zpráva. Pozitivní zpráva, kdy je vlastník potrubí pozván k účasti ve velmi důležitých opatřeních v rámci vyšetřování, protože se objevený předmět skutečně nachází u svaru rour. Svar je, jak je známo, nejvíce zranitelným úsekem potrubí, a k výbuchu došlo právě na styku, na svaru. Proto je velmi důležité, kriticky důležité v rámci vyšetřování zjistit, co je to za předmět, jestli má nějaký vztah k teroristickému činu (a podle všeho má), a ve vyšetřování pokračovat,“ odpověděl Peskov na otázku novinářů, jak hodnotí v Kremlu tento krok Dánské energetické agentury.