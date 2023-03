https://cz.sputniknews.com/20230325/americky-rozvedcik-prozradil-co-prichystaly-usa-ukrajine-19317288.html

Americký rozvědčík prozradil, co přichystaly USA Ukrajině

Americký rozvědčík prozradil, co přichystaly USA Ukrajině

Rozhodnutí americké vlády vystoupit proti čínskému mírovému plánu pro Ukrajinu bude mít pro tuto východoevropskou zemi těžké následky, prohlásil zpravodajský... 25.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-25T07:02+0100

2023-03-25T07:02+0100

2023-03-25T07:02+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

usa

ukrajina

scot ritter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/18481515_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a9f1fe4bf7f4e05c00ded716e890088.jpg

„John Kirby říká, že nechceme zastavení palby? Je přece šílenec! Věřte mi, dál to bude ještě hůř, zahynou další statisíce Ukrajinců, a budou to mít na svědomí Kirby, Joe Biden a americká vláda,“ tvrdí bývalý voják. Podle jeho slov Spojené státy zamítají všechny mírové návrhy a návrhy na zastavení palby, protože Washington potřebuje tento konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou.V únoru předpověděl Ritter kapitulaci OS Ukrajiny do října tohoto roku. Podle jeho názoru kyjevský režim přestane dostávat západní techniku do poloviny léta, a už na podzim utrpí porážku.

https://cz.sputniknews.com/20230322/odbornik-odhadl-co-bude-stat-stabilizace-ekonomiky-usa-19313786.html

usa

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

usa, ukrajina, scot ritter