https://cz.sputniknews.com/20230325/byvaly-poradce-cia-uvedl-mozna-opatreni-usa-pri-krachu-ukrajiny-19322072.html

Bývalý poradce CIA uvedl možná opatření USA při krachu Ukrajiny

Bývalý poradce CIA uvedl možná opatření USA při krachu Ukrajiny

Porážka Kyjeva v nynějším konfliktu je nevyhnutná v souvislosti s citelným nedostatkem munice v OS Ukrajiny, což může západní země vyprovokovat k přímému... 25.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-25T10:01+0100

2023-03-25T10:01+0100

2023-03-25T10:01+0100

svět

usa

ukrajina

cia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/576/14/5761481_0:137:3157:1912_1920x0_80_0_0_93fae209e5e6f66f9550cbf92bb05a01.jpg

„Ukrajině nestačí dělostřelecké granáty, a NATO je nemá ve velkém množství, zatímco ruský průmysl i nadále stabilně zásobuje ruskou armádu municí. To je válka čísel, a ta jsou na straně Ruska, což se dříve či později projeví i na bojišti,“ podotkl.V tomto případě bude porážka Kyjeva pro USA geopolitickou katastrofou podobnou porážce ve Vietnamu a větší, než kterákoli zahraničněpolitická krize současnosti, jako je válka v Afghánistánu nebo v Iráku, tvrdí Rickards.Předpověděl také počínání USA a jejich satelitů v případě porážky Ukrajiny. Jednou z variant může být plnohodnotný vstup vojsk NATO na Západní Ukrajinu pod jakousi humanitární záminkou, což může přivést k přímému vojenskému střetu s Ruskem a k vážné eskalaci konfliktu.Kromě toho se může Bidenova administrativa domoci zasahování Polska do konfliktu a okupace Polskem Západní Ukrajiny, aby se zabránilo postupu ruské armády. Rickards nevyloučil ani nebezpečí eskalaci konfliktu na stupeň jaderné války.Velvyslanec Polska ve Francii Jan Emerik Rosciszewski dříve prohlásil ve vysílání televizní stanice LCI, že Varšava vstoupí do konfliktu s Moskvou, nedokáže-li Ukrajina „ubránit svou nezávislost“. Později muselo polské velvyslanectví jeho slova vyvrátit. Strana Konfederace požádala ze své strany o demisi diplomata.

https://cz.sputniknews.com/20230325/americky-rozvedcik-prozradil-co-prichystaly-usa-ukrajine-19317288.html

usa

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

usa, ukrajina, cia