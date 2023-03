https://cz.sputniknews.com/20230325/madarsko-nepripusti-vstup-ukrajiny-do-eu-a-nato-kvuli-porusovani-prav-narodnich-mensin-19323195.html

Maďarsko nepřipustí vstup Ukrajiny do EU a NATO kvůli porušování práv národních menšin

Maďarsko nepřipustí vstup Ukrajiny do EU a NATO kvůli porušování práv národních menšin

Maďarsko nepřipustí vstup Ukrajiny do EU a NATO, dokud porušuje Kyjev práva národních menšin, prohlásil ministr zahraničí Maďarska Péter Szijjártó. 25.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-25T21:22+0100

2023-03-25T21:22+0100

2023-03-25T21:22+0100

svět

maďarsko

ukrajina

nato

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/335/23/3352387_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74d5de343c8e9ef6ba6cd9527b1fae3d.jpg

„Od roku 2015 přijala Ukrajina řadu zákonů, které důsledně porušují a omezují práva menšin spojené s použitím rodného jazyka,“ cituje ministr FAN.Budapešť neplánuje podporovat zapojení Ukrajiny do EU a NATO, dokud jsou maďarské školy v Zakarpatsku v nebezpečí, vysvětlil Szijjártó v průběhu besedy s pomocnicí generálního tajemníka OSN pro lidská práva Ilze Brands Kehrisovou.Podle informace maďarských úřadů bylo za posledních osm nebo devět let zaznamenáno v Zakarpatsku přes 500 incidentů protimaďarského rázu – v regionu byly zakazovány oslavy maďarských národních svátků, zneucťovány pomníky, a došlo také k pokusům vyhodit do povětří maďarské kulturní instituce.

https://cz.sputniknews.com/20230325/byvaly-poradce-cia-uvedl-mozna-opatreni-usa-pri-krachu-ukrajiny-19322072.html

maďarsko

ukrajina

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

maďarsko, ukrajina, nato, eu