Na Ukrajině zahynul polský žoldák

Polský žoldák zahynul na Ukrajině a další dva byli těžce zraněni, oznámil ministr – člen rady ministrů Polské republiky Michał Dworczyk. 25.03.2023, Sputnik Česká republika

„Doba je nyní bohužel těžká. Dnes zahynul další voják – občan Polska, a další dva, kteří byli zraněni před několika dny, jsou i nadále v těžkém stavu,“ napsal Dworczyk na Twitteru.Oficiální mluvčí MZV RF Marie Zacharovová dříve prohlásila, že na Ukrajinu dorazilo přes 8 tisíc žoldáků z více než 60 zemí, nejpočetnější skupiny jsou z Polska, USA, Kanady, Rumunska a Velké Británie, a to nehledě na to, že v mnoha zemích je žoldnéřství zákonodárně zakázáno a trestně stíháno.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února minulého roku. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Za tímto účelem se plánuje podle jeho slov provést „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“ a pohnat před soud všechny válečné zločince zodpovědné za „krvavé zločiny proti pokojným obyvatelům“ Donbasu.

