Návštěva Si Ťin-pchinga v Moskvě snížila riziko jaderné války, prohlásil Borrell

Šéf diplomacie EU Josep Borrell je toho názoru, že návštěva předsedy ČLR Si Ťin-pchinga v Moskvě snížila riziko zahájení jaderné války, oznámil list The... 25.03.2023, Sputnik Česká republika

„Je důležité, že tato návštěva (Si Ťin-pchinga v Moskvě) snižuje riziko zahájení jaderné války, a představitelé Číny to dali velmi jasně na srozuměnou,“ prohlásil Borrell a připomenul o čínském plánu na urovnání ukrajinské krize, v němž je řeč o nepřípustnosti použití jaderných zbraní.Předseda ČLR Si Ťin-pching vykonal ve dnech 20. až 22. března státní návštěvu v Rusku, která se stala jeho první zahraniční cestou po znovuzvolení za hlavu státu na třetí funkční období. V pondělí měl předseda ČLR neformální schůzku s prezidentem RF Vladimirem Putinem, v úterý se konala rusko-čínská jednání za účasti delegací. Ve složení delegace čínského lídra byli mj. člen stálého výboru Politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny Cai Qi, vedoucí kanceláře pro zahraniční věci ÚV KSČ Wang I a ministr zahraničních věcí ČLR Qin Gang.Čínská vláda předložila v únoru svůj mírový plán. Zahrnuje 12 bodů, mj. výzvy k zastavení palby, k respektování zákonných zájmů všech zemí v oblasti bezpečnosti a k urovnání humanitární krize na Ukrajině. Podle slov prezidenta RF Vladimira Putina mohou být mnohé body čínského mírového plánu vzaty za základ urovnání, když budou na to připraveni na Západě a v Kyjevě.Borrell zhodnotil čínský mírový plán pro UkrajinuČínský mírový plán na urovnání ukrajinské krize nestačí, soudí šéf diplomacie EU Josep Borrell, na něhož se odvolává The Financial Times.Podle jeho slov Pekingem navrhované řešení „není dostačující“. Avšak podle Borrellova názoru se nedá mírový plán ČLR označit za zcela proruský.

