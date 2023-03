https://cz.sputniknews.com/20230325/nyt-pise-o-konfliktech-mezi-americkymi-zoldaky-na-ukrajine-19323594.html

NYT píše o konfliktech mezi americkými žoldáky na Ukrajině

NYT píše o konfliktech mezi americkými žoldáky na Ukrajině

Americké noviny The New York Times uvádějí, že mnoho amerických žoldáků na Ukrajině nemá žádné vojenské zkušenosti, jsou vzájemně v konfliktu a podílejí se na... 25.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-25T22:13+0100

2023-03-25T22:13+0100

2023-03-25T22:13+0100

svět

žoldáci

ukrajina

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/17345347_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_162f2e12702cf8932a33fcff1f6d08e2.jpg

„Mnozí... mezi sebou bojují... Někteří promarnili své peníze... Jiní prováděli charitativní práci, přičemž se snažili vydělat na válce,“ uvádí se v publikaci s odkazem na dokumenty a svědectví ukrajinských úředníků i samotných žoldáků.Například jeden z nich, James Vasquez, lhal o svých vojenských zkušenostech. Uvedl, že na Ukrajině se snadno dostal ke zbraním, včetně amerických pušek. Jak se však ukázalo, je v zemi bez nezbytné vojenské smlouvy.Matthew Nance, který vstoupil do Ukrajinské mezinárodní legie, požadoval propuštění dvou pracovníků, z nichž jednoho bez důkazů obviňoval ze spojení s Ruskem. Nance opustil Ukrajinu a sbírá finanční prostředky s dalším bývalým členem Legie, Benem Lackeym. Podle novinových údajů Lackey lhal o tom, že je mariňák, aby mohl vstoupit do organizace, ale ve skutečnosti nemá žádné vojenské zkušenosti.Podle publikace se bývalý stavitel Ryan Root rozhodl naverbovat žoldáky mezi Afghánci. Tvrdí, že je plánoval převézt, v některých případech ilegálně, z Pákistánu a Íránu. Noviny uvádějí, že není jasné, zda se mu to podařilo.Předtím mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová uvedla, že na Ukrajinu přišlo více než 8 000 žoldáků z více než 60 zemí, největší skupiny pocházejí z Polska, USA, Kanady, Rumunska a Velké Británie, nehledě na to, že v mnoha zemích je žoldnéřství zákonem zakázáno a trestně stíháno.

https://cz.sputniknews.com/20230325/na-ukrajine-zahynul-polsky-zoldak-19322863.html

ukrajina

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

žoldáci, ukrajina, usa