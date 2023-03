https://cz.sputniknews.com/20230326/rusti-vojaci-kyjev-posila-na-smrt-ruskojazycne-mobilizovane-19324358.html

Ruští vojáci: Kyjev posílá na smrt ruskojazyčné mobilizované

Ruští vojáci: Kyjev posílá na smrt ruskojazyčné mobilizované

Kyjevský režim záměrně posílá na nejtěžší místa bojů v DLR mobilizované právě z ruskojazyčných oblastí Ukrajiny, sdělili Sputniku ruští vojáci z Marjinky a... 26.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-26T10:16+0200

2023-03-26T10:16+0200

2023-03-26T10:16+0200

svět

kyjev

smrt

vojáci

mobilizace

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/159/70/1597078_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_74f944cf52b8cf8bfc69e2444e3a6984.jpg

Poradce hlavy DLR Jan Gagin prohlásil předtím v rozhovoru pro Sputnik, že se mobilizace na Ukrajině týká převážně východních oblastí země a nabývá hrozného rozsahu.Ukázal vojenské průkazy mrtvých ukrajinských mobilizovaných, mezi kterými byl zejména Lisněvskij Ivan Ivanovič z Oděsy narozený 1984, Baban Arsenij Vadimovič z Poltavy narozený 1997, rodák z Belgorod-Dněsterského okresu Oděské oblasti, Alijev Konstantin Konstantinovič narozený 1989 z Oděské oblasti.Jeho spolubojovník dodal, že zahynulí mobilizovaní vojáci pocházeli podle dokladů hlavně z Oděské, Dněpropetrovské, Chersonské a Charkovské oblasti, a také z části Záporožské oblasti kontrolované Kyjevem. Podle jeho slov to svědčí o tom, že „ takzvaná ukrajinská vláda posílá na smrt hlavně ruskojazyčné, pravoslavné občany proti našim pravoslavným občanům, čímž nás štve proti sobě.”Vojáci mají za to, že příbuzní zahynulých o těchto ztrátách nevědí. „ Dá se říct, že jdou do útoku na linie, které se prostě nedají dobýt. Nejhorší je, že víme, jsme přesvědčeni , že (pozn. ukrajinské) velení nehlásí ztráty, neinformuje rodiny o tom, že jejich muži jsou mrtví,” řekl voják.Velení i nadále dostává na mrtvé duše peníze, zatímco ženy, matky, děti, sestry zahynulých vůbec nevědí o tom, že „jejich blízcí, jejich příbuzní lidé takhle zemřeli, hloupou a nesmyslnou smrtí.”Na Ukrajině byl 24. února 2022 vyhlášen válečný stav, příští den podepsal prezident Volodymyr Zelenskyj výnos o všeobecné mobilizaci, osobám podléhajícím vojenské povinností byl zakázán výjezd ze země. Ukrajinská policie získala právo na zadržení a nucenou dopravu občanů mobilizačního věku do míst, kde jim mohli předat předvolání k armádě.

https://cz.sputniknews.com/20230325/na-ukrajine-zahynul-polsky-zoldak-19322863.html

kyjev

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

kyjev, smrt, vojáci, mobilizace, ukrajina