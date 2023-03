https://cz.sputniknews.com/20230326/v-europarlamentu-odsoudili-predani-ukrajine-munice-s-ochuzenym-uranem-19325788.html

V Europarlamentu odsoudili předání Ukrajině munice s ochuzeným uranem

V Europarlamentu odsoudili předání Ukrajině munice s ochuzeným uranem

Poslanec Europarlamentu Mick Wallace se obořil na svém účtu na Twitteru s kritikou na rozhodnutí Velké Británie o dodávce Ukrajině nábojů s uranovou vložkou. 26.03.2023, Sputnik Česká republika

„Proč žádný ze tří lídrů irské koalice neodsoudil Velkou Británii za dodávku Ukrajině nábojů s ochuzeným uranem? Tato radioaktivní látka může způsobit mnoha generacím Ukrajinců a Rusů rakovinu a vrozené vady u jejich dětí. Je to snad další projev „evropských hodnot” v akci?” klade otázku poslanec.Náměstkyně britského ministra obrany Annabel Goldie prohlásila, že Londýn předá OSU munici včetně protipancéřových nábojů obsahujících ochuzený uran.Při použití nábojů s ochuzeným uranem se v terénu usedá radioaktivní prach, který je velmi toxický a nedá se deaktivovat. Použití této munice může způsobit vypuknutí onkologických chorob. Americká armáda použila náboje s ochuzeným uranem během operace Pouštní bouře v roce 1991, při bombardování Jugoslávie v roce 1999, a po vpádu do Iráku v roce 2003.Prezident RF Vladimir Putin zdůraznil, že náboje s ochuzeným uranem, které Západ hodlá předat Ukrajině, nepatří do zbraní hromadného ničení, ale stejně vyrábějí radioaktivní prach, proto je to nebezpečná zbraň. Varoval, že Moskva bude na tyto dodávky reagovat příslušným způsobem.

