Vučić učinil předpoklad ohledně zahájení jednání o vstupu Ukrajiny do NATO

„Již v červnu mají být zahájena (pozn. jednání), protože Ukrajina téměř jistě nedokáže zvítězit z vojenského hlediska. Očekávám, že bude mocně povzbuzena na své evropské cestě. Myslím, že bude přijato rozhodnutí o rychlém zahájení jednání s možností rychlého, mimořádného vstupu do EU, poněvadž se blíží soutěž o místo šéfa NATO, a také proto, že Američané zakládají vlastní blok uvnitř Evropy,” řekl Vučić v nedělním pořadu TV Pink.Dodal, že nehledě na to, že EU je také dnes spojencem USA, má být zvláštní proamerický blok sestaven, „což je jasné z otázky zbraní, z Polska, Pobaltských zemí a Ukrajiny.”Zelenskyj podepsal 28. února loňského roku žádost o vstup Ukrajiny do EU. Hlavy států a vlád EU schválili na bruselském summitu 23. června poskytnutí Ukrajině a Moldavsku statutu kandidátských zemí EU. Aby mohla být jednání zahájena, musí tyto země splnit řadu podmínek včetně provedení reforem a posílení boje s korupcí.Proces vstupu do unie se skládá ze tří etap, praví se v dokumentu Eurokomise. První etapa spočívá v oficiálním získání kandidátského statutu, což ale neznamená zahájení jednání o členství. Druhou etapou jsou jednání, ta mohou být zahájena pouze po jednohlásném schválení členskými státy mandátu na jednání. Tato etapa zahrnuje akceptování kandidátskou zemí platné legislativy EU a provedení stanovených reforem. Tempo jednání závisí na rychlosti reforem a procesu dosažení souladu se zákony EU. Po ukončení jednání a příslušných reforem bude země moci vstoupit do Evropské unie.Získání statutu kandidátské země je pouhý začátek dlouhé cesty vstupu do EU. Turecko má kandidátský status od roku 1999, Severní Makedonie od roku 2005, Černá Hora od roku 2010, Srbsko od roku 2012. Naposledy vstoupilo do EU Chorvatsko, stalo se to v roce 2013, přičemž celý proces trval deset let.

