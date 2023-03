https://cz.sputniknews.com/20230326/zapad-buduje-osu-jako-svazek-fasistickeho-nemecka-a-japonska-prohlasil-putin-19324928.html

Západ buduje osu jako svazek fašistického Německa a Japonska, prohlásil Putin

Západ buduje osu jako svazek fašistického Německa a Japonska, prohlásil Putin

Západ zahájil budování nové osy podle příkladu té, kterou v třicátých letech minulého století budovalo fašistické Německo, Itálie a militaristické Japonsko... 26.03.2023, Sputnik Česká republika

Putin rovněž okomentoval dohodu uzavřenou na začátku roku mezi Velkou Británií a Japonskem o navázání vztahů ve vojenské sféře.„Právě proto mluví západní politici o tom, že Západ zahajuje budování nové osy jako ta, jež byla vytvořena již v třicátých letech minulého století fašistickými režimy Německa a Itálie a také militaristického Japonska,” řekl Putin.Přitom Rusko, podle jeho slov, neuzavírá s Čínou vojenský svazek, a neohrožuje žádné země.„Absolutně to neodpovídá skutečnosti. Poněvadž nevytváříme s Čínou žádný vojenský svazek,” řekl v rozhovoru pro Pavla Zarubina v televizi Rossija 24 v komentáři k prohlášením o tom, že Moskva a Peking budují osu, a že je to hrozba pro Západ.Putin rovněž prohlásil, že NATO odsouhlasila loni novou strategickou koncepci paktu a oznámila globalitu aliance, což není podle jeho názoru přijatelné.Prezident RF Vladimir Putin v rozhovoru prohlásil, že o závislosti Ruska na Číně nemluví skeptici, ale závistníci. Podle hlavy státu sílí závislost evropské ekonomiky na Číně mnohem rychlejším tempem než ruské.„Nejsou to skeptici, ale závistníci. Proč? Protože závislost třeba stejné evropské ekonomiky na Číně sílí mnohem rychlejším tempem než ruské, mnohem rychlejším. Obrat zboží mezi Čínou a spojenou Evropou roste velmi rychlým tempem. Takže všechno je naopak, ať si raději myslí na sebe. U nás, víte…ne, nebudu prozrazovat jisté věci, o kterých jsme mluvili,” řekl Putin v rozhovoru s Pavlem Zarubinem v pořadu Moskva. Kreml. Puti v. televizi Rossija 1. Rozhovor je zveřejněn na stránce Zarubina na Telegramu.

