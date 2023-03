https://cz.sputniknews.com/20230327/mzv-rf-moskva-muze-nastolit-otazku-odskodneho-za-exploze-na-nord-stream-19327154.html

MZV RF: Moskva může nastolit otázku odškodného za exploze na Nord Stream

MZV RF: Moskva může nastolit otázku odškodného za exploze na Nord Stream

Moskva může jednou nastolit otázku odškodného kvůli explozím na plynovodech Nord Stream, řekl v rozhovoru pro Sputnik ředitel oddělení ekonomické spolupráce... 27.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-27T10:32+0200

2023-03-27T10:32+0200

2023-03-27T10:32+0200

svět

moskva

ministerstvo zahraničních věcí

exploze

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/18696778_0:63:1401:851_1920x0_80_0_0_44bece31918a9ffb26e11818781dfa6d.jpg

„Není vyloučeno, že později bude nastolena otázka odškodného za následky explozí na plynovodech Nord Stream,” řekl.Biričevskij připomněl, že po zveřejnění vyšetřování amerického novináře Seymoura Hershe zveřejnilo stálé zastupitelství návrh rezoluce RB OSN o nezávislém mezinárodním vyšetřování incidentu.Dále poznamenal, že osud plynovodů Nord Stream není zatím jasný, škody se dají odstranit, ale Západ má pro to něco udělat.„V dané etapě je dost těžké mluvit o dalším osudu plynovodů Nord Stream. Odborníci mají za to, že se poškozené potrubí dá vcelku opravit,” řekl v rozhovoru pro Sputnik.„Místa přetržení se nacházejí v hloubce asi 100 metrů, což dovolí z technického hlediska opravit potrubí. To ale potřebuje politické a ekonomické předpoklady. Nynější akce západních zemí zaměřené na zabránění Rusku v účasti ve vyšetřování teroristického útoku na vlastním energetickém objektu svědčí o absenci zájmu o normální vztahy s Ruskem v energetické sféře,” míní Biričevskij.V září 2022 došlo k explozím na plynovodech Nord Stream a Nord Stream 2, přes které proudil ruský plyn do Evropy. Německo, Dánsko a Švédsko nevyloučily záměrnou diverzi. Tyto země konají vyšetřování, ale zatím nedospěly k žádným výsledkům. Prezident Vladimir Putin nazval incident zevným teroristickým útokem.

https://cz.sputniknews.com/20230326/vuci-ucinil-predpoklad-ohledne-zahajeni-jednani-o-vstupu-ukrajiny-do-nato-19326422.html

moskva

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

moskva, ministerstvo zahraničních věcí, exploze, nord stream 2