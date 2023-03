https://cz.sputniknews.com/20230327/staly-zastupce-rf-pri-osn-ucinil-prohlaseni-o-nelidskosti-osu-v-zachazeni-se-zajatci-19327797.html

Stálý zástupce RF při OSN učinil prohlášení o nelidskosti OSU v zacházení se zajatci

Stálý zástupce RF při OSN učinil prohlášení o nelidskosti OSU v zacházení se zajatci

Ukrajinští nacionalisté spolu s žoldáky z USA věří, že mají právo na beztrestné porušení mezinárodní legislativy, napsal na Twitteru první náměstek stálého... 27.03.2023, Sputnik Česká republika

„The New York Times píše, že někteří američtí žoldáci věří, že „se nemají obávat mezinárodních pravidel vedení války na Ukrajině.” Přidejte k tomu všechny ukrajinské nacionalisty, kteří dělají totéž, a pochopíte, z čeho pochází toto nelidské zacházení se zajatci,” řekl Poljanskij.Americký list The New York Times uveřejnil předtím článek, v kterém se praví, že se na ukrajinské frontě zaktivizovali lidé, kterým „by se nedovolili přiblížit k bojišti pod vedením USA,” ale nehledě na to mají volný přístup k americkým zbraním.V článku se také praví, že mnozí američtí žoldáci „mezi sebou konfliktují” a podnikají pokusy o zbohatnutí z konfliktu.

