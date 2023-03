https://cz.sputniknews.com/20230327/tajemnik-rady-bezpecnosti-rf-vysvetlil-proc-udelala-nato-z-ukrajiny-velky-vojensky-tabor--19327368.html

Tajemník Rady bezpečnosti RF vysvětlil, proč udělala NATO z Ukrajiny velký vojenský tábor

Země NATO udělaly z Ukrajiny jeden velký vojenský tábor neskrývaje svůj hlavní cíl, porazit Rusko na bojišti a pak ho rozdělit, řekl v rozhovoru tajemník Rady... 27.03.2023

„Země NATO jsou ve skutečnosti stranou konfliktu. Udělaly z Ukrajiny jeden velký vojenský tábor. Posílají ukrajinské armádě zbraně a munice, zabezpečují ji výzvědnými údaji, včetně pomocí satelitů a velkého počtu bezpilotních letounů,” řekl Patrušev v rozhovoru pro list Rossijskaja gazeta.Instruktoři a poradci NATO školí ukrajinské vojáky, žoldáci válčí v sestavě neonacistických batalionů, dodal.„Ve snaze co možná víc prodloužit tuto vojenskou konfrontaci neskrývají svůj hlavní cíl, porážku Ruska na bojišti a jeho následující rozdělení,” řekl Patrušev.Patrušev rovněž prohlásil, že USA jsou již dávno „mistři” v počtu rozpoutaných válek v různých částech světa a také v porušení suverenity jiných států.„Pokud USA skutečně rozhodnou pro postup k demokracii a přestanou s ponižováním svých spojenců-vazalů, pouze to uvítáme,” dodal tajemník Rady bezpečnosti RF.Hlavním úkolem nynějšího amerického politického režimu je oklamání vlastního lidu v době systémové krize, do které USA sebe samy uvrhly, prohlásil tajemník Rady bezpečnosti RF Nikolaj Patrušev v rozhovoru pro list Rossijskaja gazeta na prahu druhého „summitu pro demokracii” navrženého Washingtonem.Podle jeho mínění je jasné, že USA nebudou chtít slyšet kritiku na svoji adresu.„Jejich demokracie je pouhá pěkná fasáda státního zřízení, která má skrýt ignorování práv prostých Američanů. Ten, kdo pozorně prostudoval právní a veřejně-politický systém USA, nemá iluze o svobodě projevu a vůle v této zemi. O jaké svobodě názoru se dá mluvit, když dokonce bývalému prezidentovi USA neposkytují možnost projevu na sociálních sítích a v tisku na témata zajímající veřejnost, když masmédia jsou hlásnou troubou velkých společností a elitních skupin,” řekl Patrušev.Nynější „summit pro demokracii” se má konat 28-30. března na pozadí vážných problémů v bankovním odvětví USA, jež začaly 10. března po té, co regulátory státu Kalifornie zavřely jednu z dvaceti největších bank USA Silicon Valley Bank. Byl to největší bankrot americké banky po finanční krizi roku 2008.

