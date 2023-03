https://cz.sputniknews.com/20230328/mzv-rf-usa-a-nemecko-byly-pristizeny-pri-lzi-o-nord-stream-19330454.html

MZV RF: USA a Německo byly přistiženy při lži o Nord Stream

MZV RF: USA a Německo byly přistiženy při lži o Nord Stream

USA a Německo předložily současně shodné verze explozí na plynovodech Nord Stream a Nord Stream 2, a prozradily tím skutečnost zveřejnění záměrně lživé... 28.03.2023, Sputnik Česká republika

„To nejhorší je, že se napálili, kdy to zveřejnili jak v amerických, tak i v německých médiích,“ řekla Zacharovová ve vysílání pořadu Antifejk na prvním kanálu ruské televize.Podle jejích slov podstrčení médiím lživých verzí incidentu potřebovaly USA a Německo, aby odpoutaly pozornost od vyšetřování novináře Seymoura Hershe, který obvinil USA a Norsko z organizování teroristického útoku. Po objevení fejků v médiích získaly americké a německé oficiální osoby možnost vyhýbat se otázkám o incidentech na plynovodech, prohlásila Zacharovová.Dodala, že americká a německá média, která zveřejnila lživé zprávy o explozích na plynovodech, jsou blízké vládnoucím kruhům svých zemí.Americký novinář, laureát Pulitzerovy ceny Seymour Hersh zveřejnil 8. února své vyšetřování výbuchů na plynovodech Nord Stream, v němž s odvoláním na zdroje uvedl, že výbušná zařízení položili pod ruské plynovody v červnu roku 2022 potápěči amerického vojenského námořnictva pod rouškou cvičení Baltops a za podpory norských odborníků. Podle informace Hershe rozhodnutí o operaci přijal prezident USA Joe Biden podle výsledků devítiměsíčních diskusí s představiteli administrativy, kteří se věnují otázkám národní bezpečnosti. Později Pentagon v rozhovoru pro Sputnik prohlásil, že USA nemají žádný vztah ke zničení ruských plynovodů v minulém roce.Pak 7. března – měsíc po Hershově publikaci a téměř půl roku po diverzi – americký list The New York Times oznámil, že jsou výzvědné údaje, podle nichž za vyřazením z provozu plynovodů Nord Stream stojí jakási ukrajinská skupina, o jejichž plánech nemusel Kyjev vědět. Téhož dne německý deník Die Zeit napsal, že stopy útočníků vedou na Ukrajinu. Jak se tvrdilo, operace se prováděla na jachtě pronajaté od společnosti se sídlem v Polsku, která patří pravděpodobně dvěma Ukrajincům. Prokuratura SRN na dotaz Sputniku odpověděla, že jachtu dala do nájmu německá společnost, která je mimo podezření.Prezident Ruska Vladimir Putin označil za úplný nesmysl verzi o podílu „ukrajinských aktivistů“ na diverzi na Nord Stream. Podotkl, že podobnou explozi mohli uskutečnit jenom odborníci za podpory státu, který vlastní určité technologie.

