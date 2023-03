https://cz.sputniknews.com/20230328/polske-pohranicniky-zahazeli-kameny-a-klacky-na-hranici-s-beloruskem-19330791.html

Polské pohraničníky zaházeli kameny a klacky na hranici s Běloruskem, oznámila polská pohraniční stráž. 28.03.2023, Sputnik Česká republika

„Včera na úseku Dubicze Cerkiewne zaútočila na hlídky polských pohraničníků skupina mužů, kteří se nacházeli na běloruské straně. Cizinci byli nespokojeni s tím, že se hranice ochraňuje. Házeli kameny a klacky,“ uvádí se ve zprávě polské pohraniční stráže na Twitteru.Tvrdí se přitom, že v blízkosti hranice se útočníci ocitli „za souhlasu běloruských silových struktur“.V uplynulých 24 hodinách se pokusilo nelegálně dostat z Běloruska do Polska 89 lidí. 12 z nich se vrátili na území Běloruska, a ostatní byli zadrženi, oznámila pohraniční stráž.V polovině roku 2021 se sešlo na polsko-běloruské hranici několik tisíc migrantů v naději dostat se do členských zemí EU. Polské úřady zesílily ochranu hranic, přisunuly vojáky, zabraňují pokusům nelegálních migrantů proniknout na území Polska a obvinily Minsk z migrační krize.Všechna tato obvinění Bělorusko zamítá a prohlašuje, že Polsko násilně vyhošťuje migranty ze svého území a uměle komplikuje situaci s uprchlíky.Prezident Běloruska Alexandr Lukašenko podotkl, že Minsk už nebude zadržovat proud nelegálních migrantů do zemí EU: kvůli západním sankcím nemá na to „ani peníze, ani síly“.Polsko už postavilo zátarasy na hranici s Běloruskem. Délka plotu činí 186 kilometrů, jeho výška – pět metrů, a hodnota – 1,6 miliardy zlatých (kolem 400 milionů USD). V současné době se dokončuje vybavení konstrukce noktovizory, snímači pohybů a jinými elektronickými zařízeními.

